Коми заняла 71 место в рейтинге регионов по поддержке бизнеса
Институт уполномоченных России составил рейтинг регионов по объемам помощи бизнесу. Республика заняла в нем 71 место.
При анализе региональных мер поддержки и составления рейтинга учитывалось в первую очередь выделение прямых субсидий бизнесу, ослабление ограничительных мер, налоговые послабления, освобождение от арендных платежей, предоставление льготных кредитов. Первое место в рейтинге заняла Ульяновская область, последнее Карачаево-Черкесская Республика.
Напомним, что в Коми расширили перечень организаций, которым разрешено работать во время режима самоизоляции, снизили налоговые ставки и приняли еще ряд мер, чтобы помочь предпринимателям.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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