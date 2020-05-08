2020-05-08T15:41:12+03:00
Общество

Коми заняла 71 место в рейтинге регионов по поддержке бизнеса

Специалисты оценили меры помощи во время коронакризиса
Дарья ЮДИНА
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Коми заняла 71 место в рейтинге поддержки бизнеса во время коронакризисаКоми заняла 71 место в рейтинге поддержки бизнеса во время коронакризиса
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Институт уполномоченных России составил рейтинг регионов по объемам помощи бизнесу. Республика заняла в нем 71 место.

При анализе региональных мер поддержки и составления рейтинга учитывалось в первую очередь выделение прямых субсидий бизнесу, ослабление ограничительных мер, налоговые послабления, освобождение от арендных платежей, предоставление льготных кредитов. Первое место в рейтинге заняла Ульяновская область, последнее Карачаево-Черкесская Республика.

Напомним, что в Коми расширили перечень организаций, которым разрешено работать во время режима самоизоляции, снизили налоговые ставки и приняли еще ряд мер, чтобы помочь предпринимателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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