В Инте зарегистрировали еще одного заболевшего COVID-19

На 8 мая наличие COVID-19 лабораторно подтвержден у 17 интинцев, включая скончавшегося мужчину и тех, которые отправлены на лечение в Сыктывкар. Об этом сообщает пресс-служба интинской администрации.

Семь человек с учётом вновь поступивших пациентов госпитализированы в инфекционное отделение ЦГБ. Еще шесть человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно.

Под медицинским наблюдением находится 33 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20 тысяч масок получат предприятия Сыктывкара 12 предприятий столицы Коми получат средства индивидуальной защиты в преддверии праздника (подробности)