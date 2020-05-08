2020-05-08T15:53:33+03:00
Общество

В Инте зарегистрировали еще одного заболевшего COVID-19

Всего в городе выявили 17 случаев заражения
Дарья ЮДИНА
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В Инте коронавирусом заболел еще один человекВ Инте коронавирусом заболел еще один человек
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На 8 мая наличие COVID-19 лабораторно подтвержден у 17 интинцев, включая скончавшегося мужчину и тех, которые отправлены на лечение в Сыктывкар. Об этом сообщает пресс-служба интинской администрации.

Семь человек с учётом вновь поступивших пациентов госпитализированы в инфекционное отделение ЦГБ. Еще шесть человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно.

Под медицинским наблюдением находится 33 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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