2020-05-08T16:19:11+03:00
Общество

В Ухте еще один человек выздоровел от коронавируса

Мэр хочет обратиться в штаб за разрешением вернуть автобусы в город
Дарья ЮДИНА
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В Ухте от коронавируса выздоровели восемь человекВ Ухте от коронавируса выздоровели восемь человек
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В Ухте от коронавируса выздоровел еще один человек. Новых случаев заражения не зафиксировали. Об этом в видеообращении сообщил мэр Магомед Османов.

Всего в Ухте с начала эпидемии подтвердили 33 случая заражения. Выздоровели восемь человек.

Магомед Османов также рассказал, что планируется обратиться в штаб за разрешением вернуть автобусное сообщение в город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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