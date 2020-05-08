В Ухте еще один человек выздоровел от коронавируса

В Ухте от коронавируса выздоровел еще один человек. Новых случаев заражения не зафиксировали. Об этом в видеообращении сообщил мэр Магомед Османов.

Всего в Ухте с начала эпидемии подтвердили 33 случая заражения. Выздоровели восемь человек.

Магомед Османов также рассказал, что планируется обратиться в штаб за разрешением вернуть автобусное сообщение в город.

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