В Ухте еще один человек выздоровел от коронавируса
В Ухте от коронавируса выздоровел еще один человек. Новых случаев заражения не зафиксировали. Об этом в видеообращении сообщил мэр Магомед Османов.
Всего в Ухте с начала эпидемии подтвердили 33 случая заражения. Выздоровели восемь человек.
Магомед Османов также рассказал, что планируется обратиться в штаб за разрешением вернуть автобусное сообщение в город.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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