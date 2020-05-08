В правительстве Коми еженедельно будут проводить совещания с главами муниципалитетов

Врио главы Коми выпустил очередное видеообращение. Владимир Уйба сообщил, что сегодня провел совещание с руководителями муниципалитетов.

Сегодня обсудили вопросы занятости, переселения людей из аварийного и ветхого жилья, благоустройства, ремонта дорог. Владимир Уйба дал несколько поручений, направленных на решение этих проблем.

Владимир Уйба 8 мая 2020.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 8 мая 00:53 - о совещании с руководителями муниципалитетов 02:31 - о праздновании Дня Победы

Такие совещания будут проводить еженедельно. На каждом будут слушать по пять глав муниципалитетов.

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