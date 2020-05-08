2020-05-08T21:57:32+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 8 мая 2020 года

В каких муниципалитетах подтвердили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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В Коми сегодня подтвердили 11 случаев зараженияВ Коми сегодня подтвердили 11 случаев заражения
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В Коми сегодня количество новых случаев выздоровления превысило количество подтвержденных свежих случаев заражения коронавирусом: 50 против 11. Всего в республике зафиксировано с начала эпидемии 793 заболевших и 149 выздоровевших. Выявляем, в каких муниципалитетах выявили новые случаи заражения.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

Так, в Печоре и в Сыктывдинском районе зарегистрировали по три новых случая заражения. В Инте — один новый случай. В Усинске диагноз подтвердили у еще двух человек. Одного пациента доставили с места работы на месторождении в Ненецком автономном округе и госпитализировали в инфекционное отделение с пневмонией. Во втором случае COVID-19 подтвержден у пациента, находящегося на лечении в инфекционном отделении с пневмонией. Оба пациента в состоянии средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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