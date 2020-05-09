Коронавирус в Коми: последние данные на 9 мая 2020 года
По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми, на сегодняшний день, 9 мая, лабораторно подтверждено 793 случая заболевания COVID-19. 8 мая подтвердили 11 новых случаев заражения.
Сегодня республика находится на 37 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего под медицинским наблюдением находится 2491 человек: 2311 контактировали с заболевшими, 180 прибыли из-за рубежа.
В нашем регионе выздоровели ещё 50 человек. Всего зафиксировано 149 выздоровевших. Новых смертей пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. За последние сутки снято с медицинского учёта 127 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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