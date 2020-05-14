Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 14 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 14 мая в России 9 974 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 8 случаев.

Сейчас в республике лабораторно подтвержденных 867 случаев COVID-19. Скончались от инфекции - уже 16 пациентов. Число выздоровевших достигло человек 360 человек.

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Напомним, что действие всех ограничительных мер режима повышенной готовности в Коми продлеваются до 24 часов 14 мая. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В штабе по борьбе с коронавирусом до 14 мая будут следить за ситуацией и параллельно готовиться к первому этапу послаблений.

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