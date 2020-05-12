2020-05-12T17:36:01+03:00
Общество

В финно-угорском этнопарке медведь загрыз двух лосей

На месте работают сотрудники Охотуправления
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото с паблика финно-угорского этнопаркаФото с паблика финно-угорского этнопарка
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В финно-угорском этнопарке в селе Ыб голодный медведь задрал двух лосей - Моню и Мулю. На месте работают охотоведы.

Как «КП-Коми» рассказали в Минприроды Коми, в произошедшем разбираются сотрудники Охотуправления. А приказ о регулировании численности диких животных, который даст охотникам право отстрелить опасного хищника с 12 по 31 мая, уже опубликован на сайте министерства.

В этнопарке пока информацию не комментируют, но в ведомстве обещали подготовить подробный релиз по произошедшему.

Напомним, что Моня и Муля появились в этнопарке в сентябре 2018 года - их привезли в село Ыб прямиком с лосефермы в поселке Якша. В марте этого года к ним присоединился лосенок Макс, которого поймали недалеко от Максаковки.

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Оба лосенка – мальчики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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