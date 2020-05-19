В Коми поручения Президента выполняются в полном объеме

Врио главы Коми выпустил очередное видеообращение. Владимир Уйба рассказал об итогах совещания с Президентом России Владимиром Путиным.

- Все раннее данные поручения мы выполняем в полном объеме. Это и касается и помощи среднему и малому бизнесу, семьям с детьми, выплат медикам. Владимир Владимирович подчеркнул, что деньги должны дойти до людей в полном объеме в установленные сроки, — сказал Владимир Уйба.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 19 мая.00:10 - о ситуации с коронавирусом на 19 мая 02:12 - о совещании с Президентом России 03:58 - о поддержке талантливых детей 04:43 - об обеспечении бесплатным молоком учащихся начальных классов 06:04 - о социальном партнерстве с ПАО Лукойл

Напомним, что ранее врио губернатора заявил, что долги по выплатам медработникам в республике уже закрыты.

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