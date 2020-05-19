Коронавирус в Коми: карта заражения на 19 мая 2020 года

Сегодня Коми пересекла черту в тысячу случаев заражения коронавирусом: 37 новых случаев заражения, итого - 1007. Выздоровевших и умерших также стало больше - 425 и 18 человек соответственно. Выясняем, какие муниципалитеты показали неприятный рост, а где COVID-19, наоборот, замедлил шаг.

Лидеры антирейтинга - Сыктывкар и Усинск. Во втором городе количество инфицированных выросло на 19 человек сразу. Причем 18 нововыявленных зараженных - не вахтовики, а местные жители. В Инте зафиксировали два новых случая, в Сыктывдинском районе - три, в Воркуте - столько же.

Инфографика Алексея Понарядова

В Ухте, Сосногорске, Сысольском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском районе — без изменений. В Койгородском районе единственный заболевший выздоровел, так что муниципалитет вернулся к «безковидному» состоянию. Вуктыл также остается чистым пятном на карте республике. Остальные муниципалитеты данные по новым случаям заражения коронавирусом сегодня не обновляли.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Благодарим за понимание!

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