Чем одни дети хуже других: депутаты Госсовета пошли в суд, чтобы добиться компенсаций для всех

В Коми малоимущие семьи с детьми 2013 по 2016 годов рождения получают специальные выплаты. Малыши 2019 года рождения - тоже. Не повезло детям, которые появились на свет в 2017 и 2018 году, - их семьи лишены этой формы поддержки,так как депутаты не продлили действие закона. Три депутата Госсовета не понимают, чем дети одного года рождения хуже другого, и пошли в Конституционный суд.

Еще 2012 году в Коми приняли закон, предоставляющий меры социальной поддержки третьим и последующим детям, в признанных малоимущими семьях. Этот порядок действовал с 1 января 2013 по 31 декабря 2016 года. Обычно депутаты продлевали действие закона. Но в 2016 году они этого не сделали. В итоге дети, родившиеся в 2017 и 2018 году, остались не у дел. Самое интересное, что малыши 2019 года рождения имеют право на социальную выплату.

- Все люди должны быть равны в своих правах, а на деле равенства почему-то нет. Это недопустимо. Было множество запросов и обращений от многодетных матерей, и мы думали рассмотреть эти вопросы в рамках сессии Госсовета, но потом пришли к выводу, что депутаты «Единой России» будут, как обычно, затягивать принятие поправок, - говорят депутаты Екатерина Дьячкова, Олег Михайлов и Галина Нагаева.

Народные избранники считают, что республиканский закон «О государственных гарантиях в Коми семьям, имеющим детей» не соответствует Конституции. 7 мая они направили в суд запрос, на который пока ответа не получили.

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