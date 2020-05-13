2020-05-13T17:11:36+03:00
Общество

Чем одни дети хуже других: депутаты Госсовета пошли в суд, чтобы добиться компенсаций для всех

Пока же дети 2017 и 2018 годов рождения остались не у дел
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Народные избранники настроены решительноНародные избранники настроены решительно
Изменить размер текста:

В Коми малоимущие семьи с детьми 2013 по 2016 годов рождения получают специальные выплаты. Малыши 2019 года рождения - тоже. Не повезло детям, которые появились на свет в 2017 и 2018 году, - их семьи лишены этой формы поддержки,так как депутаты не продлили действие закона. Три депутата Госсовета не понимают, чем дети одного года рождения хуже другого, и пошли в Конституционный суд.

Еще 2012 году в Коми приняли закон, предоставляющий меры социальной поддержки третьим и последующим детям, в признанных малоимущими семьях. Этот порядок действовал с 1 января 2013 по 31 декабря 2016 года. Обычно депутаты продлевали действие закона. Но в 2016 году они этого не сделали. В итоге дети, родившиеся в 2017 и 2018 году, остались не у дел. Самое интересное, что малыши 2019 года рождения имеют право на социальную выплату.

- Все люди должны быть равны в своих правах, а на деле равенства почему-то нет. Это недопустимо. Было множество запросов и обращений от многодетных матерей, и мы думали рассмотреть эти вопросы в рамках сессии Госсовета, но потом пришли к выводу, что депутаты «Единой России» будут, как обычно, затягивать принятие поправок, - говорят депутаты Екатерина Дьячкова, Олег Михайлов и Галина Нагаева.

Народные избранники считают, что республиканский закон «О государственных гарантиях в Коми семьям, имеющим детей» не соответствует Конституции. 7 мая они направили в суд запрос, на который пока ответа не получили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вопрос об отставке председателя Госсовета Коми рассмотрят в июне

В повестке сразу два проекта постановления об отставке Надежды Дорофеевой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Воркутинка сняла с шеи спящего мужчины золотую цепочку
В Сыктывкаре возобновил дневное движение автобус №18
В Печоре будут судить браконьера
В этом году школьники Коми не будут сдавать ОГЭ
В Коми пройдет финал чемпионата республики по киберспорту
В Усть-Куломский район направлены дополнительные силы МЧС
В Сыктывкаре 15-летний подросток угнал автомобиль
В Прилузском районе произошел сильный пожар
В Коми коронавирус унес жизнь еще одного пациента
Двое интинцев отказались идти служить в армию
Житель Усинска сел за руль в неадекватном состоянии
Погода в Коми 13 мая
В Усть-Куломском районе продолжает действовать режим "ЧС"
Несколько районов Коми объявляются временно опасными
«Коронавирус, давай до свидания!». В соцсетях распространяют кривую COVID-19
Сыктывкарец напал на полицейского
В Сыктывкаре зазвучат сирены
В Усинске ребенок попал под колеса
В Ухте возобновили движение автобусов
В правительстве обсудили вопросы защиты прав инвалидов Коми
В Коми будут судить трёх закладчиков