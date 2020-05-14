Как в Коми борются с крупнейшим за 30 лет паводком: пугающие и впечатляющие фото стихии

В этом году половодье серьезно прошлось по республике. Специалисты говорят, что этот паводок в Коми крупнейший за последние 30 лет. Старожилы такого давно не помнят. Люди фотографируют последствия половодья и выкладывают интересные снимки в соцсети. Собрали самые крутые.

Ухта плавает сильно. Улицы города отдаленно (очень отдаленно) напоминают каналы Венеции. Правда, в Коми нет итальянского мягкого климата, поэтому снимки носят несколько депрессивный характер.

Фото Андрея Канева. Ухта.

Вальтер Пигулин из села Ёртом Удорского района Коми публикует крутые снимки с затопленных территорий. Они повествуют, что люди найдут выход из любой непонятной ситуации.

Фото Вальтера Пигулина

Жители села научились преодолевать стихию - по улицам передвигаются на лодках и плотах, в магазин ходят в броднях. Временные трудности - ежегодная обыденность.

Фото Вальтера Пигулина

Сыктывкарская Трехозерка - тоже немного Венеция. Люди со вздохом наблюдают за разрушающей стихией. Они верят, что вода не вечна.

Фото с официальной группы Трехозерки в ВК

В Трехозерке люди передвигаются по мосточкам. Самая модная обувь на период половодья - сапоги. Чем выше голенище, тем лучше.

Фото с официальной группы Трехозерки в ВК

В объективе фотографа Павла Канева половодье выглядит весьма романтично. На фото - ижемские просторы.

Фото Павла Канева

В Емве паводок тоже никому не нравится. Да и кому он может нравится, это же паводок.

Фото vk.com

В поселке Югыдъяг Усть-Куломского района Коми - дома в воде по самую крышу. Половодье, что ты делаешь, прекрати.

Фото Анастасии Пыстиной

Водати в Троицко-Печорском районе. Немного жутковато, но детям - забава. «Вчера здесь ходили в кроссовках, а сегодня без сапог не обойтись»,- пишет Анастасия Пыстина.

Фото Сергея Федотова

Фотограф Сергей Федотов тоже запечатлел весеннюю воду в Троицко-Печорском районе. Суровая красота.

Фото Артура Гарнова

В поселке Смолянка Усть-Куломского района Коми люди ищут альтернативные пути обхода препятствий. Фото Артура Гарнова.

Фото Артура Гарнова

Это фото тоже из Смолянки. Половодье как будто говорит: «Доберись до пекарни, если сможешь, конечно».

Фото vk.com

Судя по всему, в деревне Скородум Усть-Куломского района Коми картошку будут сажать еще не скоро.

Фото с паблика «Моя Муфтюга»

«Река разлилась. Старожилы говорят, что такой большой воды не было 20 лет», - пишут жители деревни Муфтюга, которая находится в Удорском районе Коми.

Фото Светланы Шевкаленко

В Корткеросском районе тоже половодье. Людям помогают отряды ГИМС. Вот, например, жителям деревни Пасвомын предложили эвакуацию, но они отказались, вода понемногу убывает.

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