Суд полностью оправдал Марину Истиховскую

12 мая Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оправдал экс-ректора СГУ Марину Истиховскую по эпизоду с обвинением в превышении полномочий за пользование квартирой университета в личных целях. Теперь она опрадана по всем эпизодам преступной деятельности. За ней признано право на реабилитацию, сообщает Истиховская на своей странице в ВК.

В своем определении Верховный суд России указал, что суд первой инстанции и Верховный суд Коми допустили существенное нарушение норм материального права по этому эпизоду. То есть действия Истиховской не нанесли ущерба. Исходя из материалов дела, она задолго до возбуждения уголовного дела внесла плату за пользование служебным жильем кассовыми приходными ордерами по коммерческой цене аренды квартиры, что принесло университету многократно больший доход, чем от обычного использования служебного жилья. Судья обратил внимание также на то, что суд первой инстанции не отразил данные показания в приговоре, не дал им оценки, что является нарушением требований, установленных уголовно-процессуальным законом к приговорам.

- Я полностью оправдана по придуманному уголовному делу! Такую оценку вслух теперь я имею право дать. Мой девиз – чтобы дойти до цели нужно просто идти, не подвел меня в поиске справедливости правосудия, - сообщает Марина Истиховская. В эмоциональном посте она поблагодарила своего адвоката, мужа, детей и всех тех, кто верил в ее невиновность.

Напомним, что судебное расследование по двум эпизодам в отношении Истиховской длилось почти два года. Ей вменяли в вину сразу два эпизода преступной деятельности. В ноябре 2017 года Верховный суд РК оправдал Марину Истиховскую по обвинению, связанному с передачей по договору аутсорсинга площадей студенческих столовых. При этом фигурантка была признана виновной в превышении должностных полномочий в связи с предоставлением служебной квартиры приглашенному из Санкт-Петербурга политтехнологу. Суд признал ее виновной в причинении ущерба СГУ и назначил наказание в виде запрета занимать управленческие должности на протяжении двух лет.

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