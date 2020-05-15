«Глаза полезли на лоб! За март нужно заплатить 12 тысяч рублей»: жители Ижмы ошалели от счетов за электроэнергию

Жители Ижемского района Коми на фоне пандемии получили гигантские счета за электроэнергию. Правда разобраться, откуда они взялись, не получилось: из-за режима ограничений закрыт ижемский филиал «Энергосбыта», а телефон компании долгое время молчал. Общественный деятель, учредитель независимой газеты «Веськыда сернитам» («Прямой разговор») в Ижемском районе Николай Братенков рассказал, как он пытался узнать происхождение нереальных цифр и что из этого получилось.

Николай Братенков получил счет за март, его глаза полезли на лоб. За электроэнергию в 2019 году мужчина платил менее 500 рублей в месяц. Для интереса он нашел квиток за декабрь 2019 года и увидел: оплачено 475 рублей, задолженности нет. Мужчина заехал в ижемский филиал «Энергосбыта». Дверь на замке: «Коронавирус, работаем дистанционно, звоните по телефону».

- Звоню раз, второй, третий …десятый! Сброс автоматический. И на второй, и на третий день. Ладно. Подождем, может связисты виноваты, починят. В селе всякие фокусы бывают, народ-то излишне терпеливый. Через месяц: в квитке за апрель еще добавок на семь тысяч рублей. А филиал на замке, телефон на отключке. Деревенские мои мозги плохо пережевывают необъяснимую ситуацию. Ведь коронавирус для суда-то не помеха. Засудят по нынешним временам сразу за такие долги, для них бумага важна, - рассуждает Николай Братенков.

Оказалось, что не он один получил гигантский счет за электроэнергию. Некоторые жители села Ижма тоже столкнулись с драконовскими цифрами. В очередной раз мужчина дозвонился в офис районных электрических сетей.

- Там мне сказали, что это не их полномочия, но с жалобами приходят много людей. На всякий случай послал им электронкой заявление о проверке моего счетчика, может счетчик подхватил смертельный коронавирус. Завтра найду еще телефон, хоть московский. Но скажите, что делать просто рабочему, пенсионеру или безработному? Если по счетам за электроэнергию из-за необузданной централизации надо каждому дойти в лучшем случае до начальства в городе, а в худшем - выяснять в Москве? - говорит Братенков.

Пока мужчина так и смог добится объяснений, откуда взялись огромные счета. Мы в свою очередь послали вопрос в АО «Коми энергосбытовая компания» с просьбой разъяснить ситуацию. Будем следить за развитием событий.

- Я бы не стал поднимать публичный шум только из-за себя. Но увидев, что масса людей тоже получают квитанции с умопомрачительными цифрами, посчитал, что молчать нельзя, - подытожил мужчина.

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