2020-05-18T10:55:25+03:00
Общество

Коми заняла 13 место в рейтинге наиболее благополучных регионов

«Индексу благополучия» в республике присвоили значение «три»
Дарья ЮДИНА
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В Коми потребительская корзина стоит чуть больше 17 тысячВ Коми потребительская корзина стоит чуть больше 17 тысяч
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Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг наиболее благополучных регионов. Места распределяли по значению «индекса благополучия». Коми заняла 13 место с значением индекса «три».

Значение индекса вычисляли исходя из отношения средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Согласно данным ФоРГО средняя зарплата в республике на 1 марта этого года была равна 52591 рублю, а стоимость потребительской корзины на 1 апреля этого года составляла 17 668 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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