2020-05-18T11:52:48+03:00
Общество

Дмитрий Кручинкин стал главным судебным приставом Коми

Он избавился от приставки «и.о.»
Дарья ЮДИНА
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Дмитрий Кручинкин. Фото пресс-службы УФССП России по КомиДмитрий Кручинкин. Фото пресс-службы УФССП России по Коми
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Дмитрий Кручинкин избавился от приставки «и.о.»: его назначили главным судебным приставом Коми. Приказ о назначении подписал главный судебный пристав России, генерал-полковник внутренней службы Дмитрий Аристов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Коми.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Владимирович Кручинкин родился 2 июля 1984 г.

В 2006 году окончил Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева по специальности «Юриспруденция» и был принят на должность судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Пролетарскому району ГО Саранск УФССП России по Республике Мордовия.

2009 г. – заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава Отдела судебных приставов по Пролетарскому району ГО Саранск УФССП России по Республике Мордовия.

2012 г. – начальник отдела - старший судебный пристав Отдела судебных приставов по Пролетарскому району ГО Саранск УФССП России по Республике Мордовия.

2014 г. – начальник отдела - старший судебный пристав Отдела судебных приставов по Октябрьскому району ГО Саранск УФССП России по Республике Мордовия.

2019 г. – заместитель руководителя УФССП России по Республике Мордовия – главного судебного пристава Республики Мордовия.

С 25 февраля 2020 г. – и. о. руководителя УФССП России по Республике Коми – главного судебного пристава Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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