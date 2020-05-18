Самоизоляция в Коми: могут ли требовать оплату долгов за ЖКУ

В Коми, как и по всей России, сейчас действует мораторий на пени на долги за ЖКУ. Между тем, из-за самоизоляции у многих есть проблемы с финансами. Возникает вопрос: вправе ли управляющие компании и ресурсоснабжающие организации требовать оплату долгов по ЖКУ, когда действует мораторий на пени?

Служба стройжилтехнадзора Коми поясняет, что мораторий распространяется исключительно на начисление и взыскание пеней и штрафов. Люди обязаны и дальше платить за услуги ЖКХ. Если образовался долг, поставщик может взыскать его без начисления неустоек. Он вправе сделать это и через суд.

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