В затопленной деревне в Усинском районе пропало электричество

В деревне Праскан Усинского района не перестает прибывать вода. Сегодня в 12 часов зафиксировали рост на шесть миллиметров, передает Комитет спасения Печоры.

Вчера деревню посетил глава администрации Николай Такаев. Желающим предложили эвакуаироваться.

Сегодня Праскан покидает одна семья (взрослый и два ребёнка). Их на лодке доставят до села Щельябож и далее отправлят на вертолете до Усинска.

Коллаж Ирины Терентьевой

Также обещана баржа для эвакуации скота (до деревни Захарвань) по необходимости. Пока скот собран на высоком месте на построенной местными жителями «эстакаде». Питьевую воду планируют завести после прохождения ледохода на реке Уса.

В Праскане - девять жилых домов, на сегодняшнее утро лишь трое из них остаются сухими. В деревне перестало работать электричество, причина пока неизвестна.

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