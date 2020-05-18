Коронавирус в Коми: карта заражения на 18 мая 2020 года

Сегодня в республике подтвердили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Изучаем, в каких районах увеличилось количество инфицированных.

Так, в печальных лидерах Усинск. Сегодня там лабораторно подтвердили ещё семь случаев заражения. Главврач местной больницы Максим Чуркин сообщил, что тяжелобольных в городе нет. В Сыктывкар инфицированных отправляют, потому что часть из них вахтовики, которые не могут лечиться дома несмотря на то, что болеют нетяжелой формой COVID-19.

Инта от негативных тенденций ушла: сегодня там зарегистрировали один новый случай заражения. В Воркуте болеют шесть человек, двое выздоровели ранее. В Усть-Куломском районе с начала эпидемии лабораторно подтвердили 33 случая заражения.

Инфографика Алексея Понарядова

В Ухте, Княжпогостском, Троицко-Печорском, Прилузском, Сосногорском и Усть-Вымском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты, к сожалению, сегодня данные не обновили.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Благодарим за понимание!

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