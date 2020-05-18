2020-05-18T22:07:17+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 18 мая 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В каких районах Коми выявили новые случаи заражения COVID-19В каких районах Коми выявили новые случаи заражения COVID-19
Изменить размер текста:

Сегодня в республике подтвердили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Изучаем, в каких районах увеличилось количество инфицированных.

Так, в печальных лидерах Усинск. Сегодня там лабораторно подтвердили ещё семь случаев заражения. Главврач местной больницы Максим Чуркин сообщил, что тяжелобольных в городе нет. В Сыктывкар инфицированных отправляют, потому что часть из них вахтовики, которые не могут лечиться дома несмотря на то, что болеют нетяжелой формой COVID-19.

Инта от негативных тенденций ушла: сегодня там зарегистрировали один новый случай заражения. В Воркуте болеют шесть человек, двое выздоровели ранее. В Усть-Куломском районе с начала эпидемии лабораторно подтвердили 33 случая заражения.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

В Ухте, Княжпогостском, Троицко-Печорском, Прилузском, Сосногорском и Усть-Вымском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты, к сожалению, сегодня данные не обновили.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Благодарим за понимание!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врио главы Коми рассказал, при каком условии смягчат условия самоизоляции

21 мая в Коми должны ослабить режим самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врио главы Коми завел аккаунты в соцсетях
В столице Коми будут судить очередного наркоторговца
Магия Илона Маска. В Сыктывкаре заметили электромобиль Tesla
Сыктывкарец обокрал родственника своей жены
В Сыктывкаре водитель за рулём авто врезался в дерево
С 19 мая меняется расписание поезда Сыктывкар - Усинск
За один день жители Коми отдали мошенникам более миллиона рублей
С завтрашнего дня в Сыктывкаре начнут работать фонтаны
Жителей Нижнего Одеса хотели лишить права на улучшение жилья
Семью в Микуни несправедливо отодвинули в очереди на жилье
В Удорском районе горели жилые дом
В Корткеросском районе пропал мужчина
Аномально тепло, возможны грозы: синоптики поделились прогнозом погоды на неделю в Коми
Педагогам Коми «автоматом» продлили аттестацию до 2021 года
В Ночь музеев Центр культурных инициатив "Югор" представит видеомэппинг
ЕГЭ в Коми: готовы ли к проведению экзамена районы республики
В Коми возобновляется вакцинация детей и взрослых
С 18 мая начнут ходить автобусы по маршруту "Сыктывкар – Ухта"
В Койгородском районе сгорел сеновал
Коронавирус в Коми: где компании могут узнать о доступных мерах поддержки
В Сыктывкаре увеличивается количество рейсов дачного маршрута №126
В Сыктывкаре провели повторную обработку общественных мест
Жительница Эжвы лишилась более двух миллионов рублей
В Сыктывкаре будет ограничено движение по ряду улиц
Житель Сосногорска утюгом разбил лобовое стекло иномарки
Воркутинка хотела получить компенсацию, но вместо этого лишилась сбережений