2020-05-19T14:36:28+03:00
Общество

Главный редактор «Эхо Москвы»: Сыктывкар может быть полем экспериментов с электронным голосованием

Самый цитируемый журналист страны высказал свое мнение по популярному вопросу
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Венедиктр приезжал в столицу Коми в ноябре прошлого годаВенедиктр приезжал в столицу Коми в ноябре прошлого годаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В эфире радиокомпании «Эха Москвы» Алексей Венедиктов высказался о возможности проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в электронном формате.

- Я неоднократно говорил, что Россия не готова к электронному голосованию. Что это должно оставаться на стадии эксперимента. Я предлагал оставить это в Москве и в Татарстане. И, может быть, в Сыктывкаре. История в том, что в Сыктывкаре очень большой процент людей, пользующихся услугами электронными, удаленно. Был, сейчас все пользуются. Но еще раз повторю, что готовности у страны к этому, на мой взгляд, нет. И эта история связана, прежде всего, ускорение этого закона связано прежде всего с попытками быстро проголосовать за поправки в Конституцию. Я так думаю, - говорит Венедиктов.

Речь идет о пленарном заседании, где Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтениях поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования на всех уровнях выборов, а также на референдумах.

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В Сыктывкаре выступил редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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