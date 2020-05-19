Главный редактор «Эхо Москвы»: Сыктывкар может быть полем экспериментов с электронным голосованием

В эфире радиокомпании «Эха Москвы» Алексей Венедиктов высказался о возможности проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в электронном формате.

- Я неоднократно говорил, что Россия не готова к электронному голосованию. Что это должно оставаться на стадии эксперимента. Я предлагал оставить это в Москве и в Татарстане. И, может быть, в Сыктывкаре. История в том, что в Сыктывкаре очень большой процент людей, пользующихся услугами электронными, удаленно. Был, сейчас все пользуются. Но еще раз повторю, что готовности у страны к этому, на мой взгляд, нет. И эта история связана, прежде всего, ускорение этого закона связано прежде всего с попытками быстро проголосовать за поправки в Конституцию. Я так думаю, - говорит Венедиктов.

Речь идет о пленарном заседании, где Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтениях поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования на всех уровнях выборов, а также на референдумах.

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