2020-05-19T16:21:01+03:00
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России. А что в Коми?

Будет немного прохладнее, чем в других регионах
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Юрия ЛисовскогоФото Юрия Лисовского
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Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В Коми же будет немного прохладнее.

- Самый холодный июнь бывает на востоке Северо-Западного округа - в Республике Коми, восточной половине Архангельской области, в Ненецком округе. По ночам там 8-13 градусов тепла, а днем 17-22 градуса. При похолоданиях возможны ночные заморозки, - цитирует слова эксперта издание.

В Гидрометцентре России подчеркивают, что уточненный прогноз на июнь выйдет в последних числах мая. Предварительный прогноз не всегда отличается точностью, он отражает общие погодные тенденции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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