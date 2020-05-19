Коми предложили объединить с Архангельской областью и НАО

Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов: Архангельской области, НАО и Республики Коми. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель рабочей группы Матвей Чупров.

- Одно из предложений - это объединение в один субъект не только Архангельской области и НАО, но и Республики Коми. Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Это позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами, - сказал Матвей Чупров.

Он отметил, что в целом отношение жителей округа к объединению с Архангельской областью негативное.

- Это реальная картина, но рабочая группа продолжает собирать мнения и предложения. Мы будем привлекать узких специалистов, экспертов к нашей работе. Люди НАО очень переживают за округ, как за свой дом, - отметил руководитель группы.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов. Голосование может состояться в сентябре 2020 года.

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