В Коми начали прием заявок на соискание именных стипендий правительства
Министерство образования, науки и молодежной политики Коми начало принимать документы кандидатов на соискание именных стипендий правительства республики на 2020 – 2021 учебный год.
Стипендии могут получать школьники, студенты, обучающиеся из учреждений допобразования. Оценивать и отбирать кандидатов будет экспертная комиссия.
Основные критерии оценки:
- участие в международных, всероссийских, республиканских, городских конференциях, симпозиумах, семинарах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях, выставках и\или олимпиадах;
- наличие благодарственных писем;
- наличие печатных публикаций;
- наличие патента на разработку темы;
- выделение гранта;
- включение в состав сборной команды;
- вхождение в состав общественных организаций, студенческого или школьного совета, профкома.
Не менее важны хорошие оценки за два семестра подряд перед назначением стипендии.
Отправить документы нужно до1 сентября 2020 года. Справки по телефону: 8 (8212) 30-16-60 (доб. 353), e-mail: prof@minobr.rkomi.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU