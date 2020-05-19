2020-05-19T19:52:38+03:00
Общество

В Коми начали прием заявок на соискание именных стипендий правительства

Кто на них может претендовать
Дарья ЮДИНА
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Получать именные стипендии правительства Коми могут и школьникиПолучать именные стипендии правительства Коми могут и школьники
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Министерство образования, науки и молодежной политики Коми начало принимать документы кандидатов на соискание именных стипендий правительства республики на 2020 – 2021 учебный год.

Стипендии могут получать школьники, студенты, обучающиеся из учреждений допобразования. Оценивать и отбирать кандидатов будет экспертная комиссия.

Основные критерии оценки:

- участие в международных, всероссийских, республиканских, городских конференциях, симпозиумах, семинарах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях, выставках и\или олимпиадах;

- наличие благодарственных писем;

- наличие печатных публикаций;

- наличие патента на разработку темы;

- выделение гранта;

- включение в состав сборной команды;

- вхождение в состав общественных организаций, студенческого или школьного совета, профкома.

Не менее важны хорошие оценки за два семестра подряд перед назначением стипендии.

Отправить документы нужно до1 сентября 2020 года. Справки по телефону: 8 (8212) 30-16-60 (доб. 353), e-mail: prof@minobr.rkomi.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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