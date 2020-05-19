В Коми начали прием заявок на соискание именных стипендий правительства

Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса

Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти