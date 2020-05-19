В трех муниципалитетах Коми падает уровень воды

По состоянию на 19 мая наблюдается динамика по спаду воды в трех муниципалитетах Коми: Усть-Куломском и Удорском районах, в Сыктывкаре и прилегающих к нему поселках. В Усинском районе уровень воды перестал расти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Между тем режим «чрезвычайная ситуация» продолжает действовать в четырех муниципалитетах республики: Усинске, Усть-Куломском, Удорском и Усть-Цилемском районах. Высокая вода покрыла участок дороги, ведущей к селу Хабариха: проезд по ней пока возможен только на технике повышенной проходимости.

Вырос уровень воды в Ижемском районе. Временно ограничено дорожное сообщение между Ижмой и Ластой, проезд к населенным пунктам Картаель, Том и Койю. Там организовали лодочную переправу.

На подтопленных территориях есть пункты временного размещения, созданы запасы медикаментов, товаров первой необходимости и продуктов.

Безопасность людей обеспечивает группировка сил и средств Коми Республиканской подсистемы РСЧС это 456 человек, 139 единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Коми держат ситуацию на контроле. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений продолжают обходить дома и помогать людям.

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