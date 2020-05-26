Врио главы Коми попросил Президента помочь с восстановлением дорог после паводка

Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В ролике врио губернатора Коми рассказал о некоторых итогах совещания с Владимиром Путиным.

Сегодня режим ЧС из-за половодья действует в трех муниципалитетах. Подтоплены 460 придомовых территорий. Размыты порядка 70 километров дорог федерального и местного значения.

- Я обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с восстановлением дорог. Глава государства обратил внимание на то, что такая поддержка может понадобиться другим регионам, - сказал врио главы.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 26 мая.

Люди без поддержки тоже не останутся: сейчас в муниципалитетах, где большая вода уже ушла, работают комиссии для оценки нанесенного паводком ущерба. После жители республики получат компенсацию из бюджета

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