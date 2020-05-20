2020-05-20T12:24:03+03:00
Общество

Первый канал посвятит передачу сыктывкарке, которая нашла отца спустя 30 лет в подвале

Сегодня семья едет в Москву
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Чудесная история произошла в столице Коми на прошлой неделеЧудесная история произошла в столице Коми на прошлой неделеФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Первый канал посвятит передачу сыктывкарке, которая спустя 24 года поисков встретила отца — им оказался бездомный, который жил в подвале недалеко от ее дома. Семья горожанки сегодня отправляется в Москву на съемки передачи «На самом деле».

Сегодня, 20 мая, бывший бездомный Николай отправляется в Москву на машине Первого канала. Следом поедут остальные члены семьи — дочь Анастасия, которая искала отца 24 года, ее муж и бывшая жена экс-бездомного.

Отметим, что чудесная история, пробирающая до мурашек, произошла в Сыктывкаре на прошлой неделе. Она бы не состоялась без помощи блогера и журналиста Наталии Бешкаревой - она прочитала пост о бездомном в социальной сети vk.com, нашла родных мужчины и запечатлела трогательный момент встречи дочери и отца. Проект помощи бездомным «Сытый гражданин» тоже сыграл не последнюю роль в истории - волонтеры помогают мужчине восстанавливать документы, поддерживают семью, которая обрела близкого человека спустя годы.

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Встреча, достойная сюжета в кино, произошла в столице Коми (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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