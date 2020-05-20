У Национального музыкально-драматического театра Коми может появиться новое здание

В Госсовете Коми обсудили возможность строительства нового здания Национального музыкально-драматического театра. В совещании участвовали представители органов исполнительной власти, администрации Сыктывкара, обеих палат Федерального Собрания, театра, а также МОД «Коми войтыр». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Коми.

Директор Национального музыкально-драматического театра Коми Светлана Белорусова сообщила, что подрядчик, который выполнял кровельные работы в закрытом на ремонт здании, допустил множество нарушений и покинул объект. Руководство театра обратилось в Арбитражный суд. Провели экспертизу, следующее заседание намечено на июнь.

Все это время театр, не имея домашней сцены, выступал на разных, зачастую неприспособленных площадках. Но творческий сезон 2020-2021 годов, по словам министра культуры, туризма и архивного дела Сергея Емельянова, театр проведет на одной из лучших сцен республики – в Гимназии искусств. В ближайшее время театр и Гимназия подпишут соглашение о сотрудничестве, согласуют графики работы.

В то же время все участники совещания считают, что театру необходимо новое здание. Руководство театра предложило на обсуждение несколько вариантов его размещения.

По результатам совещания было решено, что министерство имущественных и земельных отношений республики и администрация города до 1 июня должны определить перечень подходящих участков. После вместе с творческой общественностью и министерством культуры, туризма и архивного дела до середины июня утвердить наиболее вероятные участки под строительство, обсудить их в Госсовете. Затем планируют провести заседание градостроительного совета.

— После того, как будет определено место, мы будем считать это точкой отсчета для начала подготовки участка к проектированию. А на октябрьскую сессию внесем на рассмотрение Госсовета вопрос о финансировании работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство нового здания Национального музыкально-драматического театра, - добавил Сергей Емельянов.

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