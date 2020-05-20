2020-05-20T20:06:26+03:00
Общество

Врио главы прокомментировал слухи о слиянии Коми с двумя регионами

Такую идею выдвинули в НАО
Дарья ЮДИНА
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Владимир Уйба прокомментировал о слиянии Коми с двумя субъектамиВладимир Уйба прокомментировал о слиянии Коми с двумя субъектами
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Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В ролике врио главы прокомментировал информацию о слиянии Ненецкого автономного округа с Коми и Архангельской областью.

- Я против таких разговоров и необдуманных действий. Эта инициатива должна исходить от жителей регионов. Если это обоюдное решение всех регионов, тогда это может иметь место быть, - подчеркнул врио главы Коми.

Владимир Уйба призвал не верить в объединение как окончательное решение. Он напомнил, что статус Коми выше статуса области или автономного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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