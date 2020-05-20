2020-05-20T21:55:36+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 20 мая 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Коми зафиксировали 12 новых случаев заражения коронавирусомСегодня в Коми зафиксировали 12 новых случаев заражения коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня в Коми зарегистрировали 12 новых случаев заражения COVID-19. Всего в республике лабораторно подтвердили 1019 случаев заражения. В каких муниципалитетах количество инфицированных ползет потихоньку, а где прыгает довольно высоко - в обзоре «КП».

Так, молчавшая вчера Печора дала маху - сразу десять нововыявленных больных. В Усинске - столько же. В Усть-Куломском и Сыктывдинском районе ситуация получше: у них по одному новому случаю.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

В Ухте новых случаев заражения не фиксируют уже шесть дней подряд - будем надеяться, что это не затишье перед бурей. В Воркуте, Вуктыле, Инте, Троицко-Печорском, Прилузском, Сосногорском, Усть-Вымском и Койгородском районе изменений нет.

Княжпогостский, Ижемский, Удорский, Корткеросский, Сысольский и Усть-Цилемский район свежих цифр статистики по COVID-19 сегодня не дали.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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