Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 21 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 13 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 21 мая в России 8 849 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 13 новых случаев.

Скрин стопкоронавирус.рф

Сейчас в республике 1032 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 19 пациентов. Число выздоровевших достигло 484 человек.

Кстати, в Коми продлили действие режима самоизоляции до 30 мая. Жителям республики придется потерпеть до конца месяца. «Прирост, который дали вахтовики, не дает возможности снять ограничения раньше. Поэтому приняли решение отложить смягчение режима самоизоляции», - сказал врио главы Коми во вчерашнем видеообращении.

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