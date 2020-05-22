2020-05-22T16:08:56+03:00
Общество

В Коми появятся новые арт-объекты - «Стены» с портретами пропавших детей

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил об акции
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы Поисковый отряд "Лиза Алерт" Коми Республика "ВКонтакте"Фото из группы Поисковый отряд "Лиза Алерт" Коми Республика "ВКонтакте"
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В трех городах Коми появятся стены с портретами пропавших детей. Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о начале акции в преддверии Международного дня пропавших детей, который приходится на 25 мая.

Арт-объекты с ориентировками пропавших малышей и подростков установят в Сыктывкаре, Ухте и Печоре. В столице Коми «Стена» появится рядом с Торгово-промышленной палатой Коми. На каждом из трех арт-объектов будет примерно по 500 портретов детей.

- Мы бесконечно благодарны нашим партнерам, которые помогают нам организовать и реализовать эту акцию, - рассказала "Комсомолке" активистка отряда Юлия Пинежанинова. - Также слова признательности говорим всем неравнодушным и волонтерам, кто оказывает помощь и поддержку в поисках пропавших людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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