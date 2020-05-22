2020-05-22T16:53:54+03:00
Общество

Нового главу администрации Инты выберут не раньше осени

В сентябре истекает срок полномочий у депутатов совета
Дарья ЮДИНА
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Новый глава у администрации Инты появится нескороНовый глава у администрации Инты появится нескоро
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Сегодня на внеочередном заседании совета Инты депутаты приняли отставку Ларисы Титовец. Нового главу местной администрации выберут не раньше осени. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Пока исполнять обязанности руководителя администрации будет Владимир Киселев. На заседании совета он обозначил приоритеты в работе благоустройства города и подготовки к осенне-зимнему сезону. Конкурс на замещение должности главы городского округа «Инта» - руководителя администрации будет объявлен новым составом Совета МОГО «Инта».

Полномочия депутатов третьего созыва истекают в сентябре 2020 года.

Напомним, что экс-главу администрации Инты Лариса Титовец подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, бюджету причинили ущерб более чем на два млн рублей. Вчера Лариса Титовец написала заявление об отставке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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