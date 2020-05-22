Нового главу администрации Инты выберут не раньше осени
Сегодня на внеочередном заседании совета Инты депутаты приняли отставку Ларисы Титовец. Нового главу местной администрации выберут не раньше осени. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Пока исполнять обязанности руководителя администрации будет Владимир Киселев. На заседании совета он обозначил приоритеты в работе благоустройства города и подготовки к осенне-зимнему сезону. Конкурс на замещение должности главы городского округа «Инта» - руководителя администрации будет объявлен новым составом Совета МОГО «Инта».
Полномочия депутатов третьего созыва истекают в сентябре 2020 года.
Напомним, что экс-главу администрации Инты Лариса Титовец подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, бюджету причинили ущерб более чем на два млн рублей. Вчера Лариса Титовец написала заявление об отставке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд запретил мэру Инты пользоваться интернетом и телефоном
Лариса Титовец не должна даже близко подходить к администрации города (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU