2020-05-22T19:20:20+03:00
Общество

Коми готовится к ЕГЭ

О принимаемых мерах рассказал врио губернатора
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Коми готовится к проведению ЕГЭКоми готовится к проведению ЕГЭ
Изменить размер текста:

Врио главы Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В ролике он рассказал, как республика готовится к проведению ЕГЭ в непростых условиях, связанных с коронавирусом.

Так, пункты сдачи экзаменов сейчас оснащают всем необходимым, в том числе и средствами индивидуальной защиты, приборами для измерения температуры. Отрабатывается схема рассадки учеников. Экзамены стартуют 29 июня.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 22 мая.00:16 - о ситуации с коронавирусом на 22 мая 00:39 - о развитии сельских территорий 02:44 - о проведении ЕГЭ

Кроме того, вузы республики корректируют условия приемной кампании и готовятся к дистанционному приему документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как пройдет ЕГЭ в Коми: выпускникам измерят температуру и отсадят на полтора метра друг от друга

Государственное тестирование начнется 29 июня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении волгоградца Дениса Воронова, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию одного из лидеров Третьего рейха
Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"
Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров
Волонтерские центры «Единой России» с целью поддержки медработников и населения помогли свыше 1,5 миллиона человек. Работа первого подобного центра была запущена на базе общественной приемной фракции в городе Калуге два месяца назад
Новости 24