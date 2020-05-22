Коми готовится к ЕГЭ

Врио главы Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В ролике он рассказал, как республика готовится к проведению ЕГЭ в непростых условиях, связанных с коронавирусом.

Так, пункты сдачи экзаменов сейчас оснащают всем необходимым, в том числе и средствами индивидуальной защиты, приборами для измерения температуры. Отрабатывается схема рассадки учеников. Экзамены стартуют 29 июня.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 22 мая.00:16 - о ситуации с коронавирусом на 22 мая 00:39 - о развитии сельских территорий 02:44 - о проведении ЕГЭ

Кроме того, вузы республики корректируют условия приемной кампании и готовятся к дистанционному приему документов.

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