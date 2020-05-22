В реестр уволенных за утрату доверия попали еще четыре жителя Коми

В России два года назад появился федерльный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Сейчас в нем 2120 фамилий, среди которых 22 жителя Коми. В этом году в реестр попали четыре жителя республики, сообщает ИА «БНК».

Так, в список попала инспектор отделения по исполнению административного законодательства из Сыктывкара Екатерина Землянская. Основания для увольнения пункты одной из статей федерального закона «О службе в органах внутренних дел». В них говорится о том, что сотрудник должен знать Конституцию и законы страны и предоставлять сведения о своих доходах, расходах и имуществе.

Работы лишилась и старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД по Ухте Наталья Носова. Скорее всего, основания для расторжения контракта было несколько — идет отсылка к нескольким пунктам закона «О службе в органах внутренних дел». Это и недопустимость злоупотребления служебными полномочиями, и обязанность сообщать начальнику о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов.

Точно такие же основания для утраты доверия указаны в реестре напротив старшего инспектора отделения ДПС ОГИБДД ОМВД по Усинску Максима Снимщикова.

Лишился полномочий и депутат совета Жешарта Николай Огнев. Он не соблюдал положения федерального закона «О противодействии коррупции» и аналогичного республиканского закона, а также российского закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

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