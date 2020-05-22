2020-05-22T20:17:34+03:00
Общество

В Коми определили самые замусоренные муниципалитеты

В списке три городских округа и два района
Дарья ЮДИНА
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В Коми назвали самые замусоренные муниципалитетыВ Коми назвали самые замусоренные муниципалитеты
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Во время эпидемии люди начали массово жаловаться на несвоевременный вывоз отходов. Служба стройжилтехнадзора зафиксировала рост жалоб. Самыми проблемными оказались Воркута, Печора, Сыктывкар, Удорский и Троицко-Печорский районы. Об этом пишут «Невские новости».

К этим муниципалитетам республиканский центр «ЖКХ Контроль» при региональной общественной палате добавляет еще Ухту, Сыктывдинский, Сысольский и Усть-Вымский районы.

Контролирующие органы выносят предписания и привлекают к административной ответственности виновных в некачественно предоставленной услуге. Это могут быть как ТСЖ, управляющие компании, так и региональный оператор по обращению с ТКО «Ухтажилфонд». За содержание контейнерных площадок на придомовой территории отвечают, как правило, УК, а на муниципальной земле — органы местного самоуправления. Региональный оператор обязан подбирать только то, что выпало при погрузке в мусоровоз. Вывоза ТКО по санитарным нормам в зимнее время должен осуществляться не реже 1 раза в три дня, в теплое время года — не реже 1 раза в сутки.

«ЖКХ Контроль» констатирует, что в дни самоизоляции вынужденно находящиеся дома люди принялись за ремонт. Соответственно, контейнерные площадки оказались переполнены строительным крупногабаритным мусором. Между тем, так делать категорически запрещено. Строительные отходы следует относить на специальные площадки или вывозить на муниципальный полигон собственными силами. Проблема еще в том, что долго пролежавший мусор разносится по городу собаками и ветром. Скверы, тротуары и обочины дорог превращаются в стихийные помойки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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