2020-05-22T21:12:14+03:00
Общество

В Печоре объявили о приеме документов от кандидатов на пост главы администрации

Ранее этот пост занимала Наталья Паншина
Дарья ЮДИНА
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В Печоре готовятся к выборам главы администрацииВ Печоре готовятся к выборам главы администрации
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В Печоре объявили о приеме документов от потенциальных претендентов на пост главы местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Прием документов от кандидатов начнется 25 мая и закончится 9 июня. Конкурс состоится 15 июня в 15 часов.

Ранее этот пост занимала Наталья Паншина. Она покинула его «по семейным обстоятельствам». Экс-руководитель попросила «не искать в её решении какой-либо подоплеки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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