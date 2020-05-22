В Печоре объявили о приеме документов от кандидатов на пост главы администрации

В Печоре объявили о приеме документов от потенциальных претендентов на пост главы местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Прием документов от кандидатов начнется 25 мая и закончится 9 июня. Конкурс состоится 15 июня в 15 часов.

Ранее этот пост занимала Наталья Паншина. Она покинула его «по семейным обстоятельствам». Экс-руководитель попросила «не искать в её решении какой-либо подоплеки».

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