Руководителем управления культурной политики Коми назначили 27-летнюю Алису Науменко

Министр культуры Коми Сергей Емельянов назначил руководителем управления культурной политики региона 27-летнюю Алису Науменко. Ранее она занимала должности руководителя управления культуры и национальной политики администрации Усинска, директора Комикино и медиа-куратора минкультуры Коми.

В ведении управления культурной политики минкультуры Коми в том числе обозначено медиа продвижение учреждений культуры региона.

- Сегодня Коми находится в авангарде культурной жизни страны. Мы готовим грандиозные проекты к 100-летию региона, реализация которых потребует колоссальных организаторских ресурсов. Уверен, что Алиса Викторовна сможет соблюдать столь важный в нашей работе баланс, будучи одновременно двигателем масштабных творческих проектов и модератором локальных вопросов, — отметил министр культуры Коми Сергей Емельянов.

Биография с сайта АУ РК «Комикиновидеопрокат»

Алиса Викторовна Науменко родилась 15 января 1993 года в городе Нежин (Украина). Образование – высшее, в 2016 году с отличием окончила усинский филиал УГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». Трудовую деятельность начала в 2012 году в качестве сценариста и ведущей концертных программ в усинском Дворце культуры. Работала корреспондентом, диктором, ведущей телевизионных передач. С 2018 года занимала должность заместителя руководителя управления культуры и национальной политики администрации Усинска. В 2019 году была назначена руководителем управления культуры и национальной политики мэрии Усинска. В конце декабря 2019 года перешла на работу в «Комикино».

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