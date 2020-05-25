Коми заняла 26 место в рейтинге регионов по социальной ориентированности бюджета
Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов. Коми заняла в нем 26 место.
В республике сумма социальных расходов на одного человека равна примерно 49,9 тыс. рублей. Раньше эта сумма была меньше на 10,4%. Всего на социальную сферу в Коми уходит 68,9% суммарных расходов консолидированного бюджета.
Лидер рейтинга Сахалинская область, где на одного человека выделяют примерно 106,29 тыс. рублей. В самом низу рейтинга — Чукотский автономный округ: там на одного жителя уходит всего 17,5 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU