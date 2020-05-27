2020-05-27T15:36:50+03:00
Общество

Без полетов и без денег: стюардесса из Коми о том, как коронавирус повлиял на авиаперевозки

Отрасль авиаперевозок пострадала больше многих других
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Стаса ОкуловаФото Стаса Окулова
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Одна из самых страдающих от кризиса отраслей — авиаперевозки. Границы между странами наглухо закрыты, чтобы не дать вирусу шанса на распространение, туризм замер, самолеты стоят без дела. Мы поговорили с бортпроводницей авиакомпании международных авиаперевозок Раисой Л. о том, как индустрия переживает коронавирусные времена.

Раиса - уроженка Республики Коми, но уже много лет она живет за пределами региона, работает стюардессой международных авиаперевозок в одной из российских авиакомпаний. Коронавирус поставил ее жизнь на паузу - девушка уже больше трех месяцев сидит дома практически без денег. Самое страшное в этой ситуации - неопределенность.

- Еще в феврале перестали летать в Китай, налет сразу упал (налет часов — совокупная продолжительность полетов). Уже в марте стало ясно, что назревает кризис в сфере авиаперевозок. Тогда же руководитель говорил нам, что если существует возможность поменять работу - меняйте, - вспоминает Раиса.

В компании, в которой работает уроженка Коми, примерно тысяча борпроводников. Сейчас работают из них не более 10%. Счастливчики, которые могут трудиться в это непростое время, занимаются грузоперевозками. Например, некоторые самолеты в пассажирских отсеках возят средства защиты из Китая в Россию и Европу. Представляете, салоны, где некогда сидели пассажиры, заставлены ящиками с масками. Своеобразная примета времени. Остальные же бортпроводники сидят дома и ждут лучших времен. Уровень определенности - 0%.

- Еще в конце марта у меня стоял рейс на Доминикану. Затем с марта рейсы перенесли на середину апреля. Но режим ограничений продлили, все рейсы отменили и в мае. Скорее всего и в июне будем сидеть дома. Остается надежда на июль, - говорит Раиса.

Бортпроводница подчеркивает, что главное - решение стран, которые готовы или не готовы открывать свои границы для туристов.

- Говорят, что Турция уже начинает открывать отели, а затем и границы для определенных стран. В общем, пока страны не решат между собой коронавирусные ограничения, мы летать не будем, - говорит стюардесса.

Девушка уже 3,5 месяца сидит дома - из отпуска она плавно перешагнула в переживание пандемии на дому. В апреле ей оплатили 2/3 оклада и около 30 часов налета - это примерно 17 тысяч рублей. В мае ожидается еще меньше - чистый оклад. Имея на руках ребенка, кучу кредитов и съемную квартиру, - это довольно невеселая ситуация. Но Раиса держится. Вот и Росавиация продлила срок действия медосмотра (стюардессы должны проходить медосмотр один раз в полгода), а значит ее не нужно проходить еще три месяца. Уже хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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