2020-05-27T16:21:33+03:00
Общество

Коми попала в группу регионов с наибольшим давлением на бизнес

Компанию республике составила Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня
Дарья ЮДИНА
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Коми попала в число регионов с наибольшим давлением на бизнесКоми попала в число регионов с наибольшим давлением на бизнес
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Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил Владимиру Путину доклад «Индекс Административное давление — 2020». Доклад есть в распоряжении РИА Новостей.

В нем представлены рейтинги регионов с наибольшим и наименьшим давлением на бизнес. Коми попала в первую группу. Компанию ей составила Кабардино-Балкария, Дагестан, Иркутская область, Чечня, Волгоградская область.

Лучше всего бизнесменам живется в Ульяновской области, Удмуртии, Карелии, Адыгее, Приморском крае, Калмыкии, Еврейской АО, Костромской и Амурской области.

Индекс рассчитывался для 85 субъектов. Он основан на данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок.

- Индекс составлен по итогам 2019 года — до начала пандемии COVID-19. Но на этапе выхода из карантина в 2020 году важно понимать, что в том числе от снижения административного давления на бизнес будет зависеть траектория выхода на восстановление экономической активности и рост экономики: результаты Индекса — 2019 являются для нас ключевыми ориентирами, — приводятся в докладе слова Бориса Титова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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