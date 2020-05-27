Глава минздрава Коми объяснил, почему так много жалоб о неполученных выплатах

В Госсовете Коми обсудили меры поддержки медработников во время борьбы с коронавирусом. На совещании присутствовал представитель прокуратуры и глава минздрава республики. Они объяснили, почему в регионе был такой большой поток жалоб от медиков: люди говорили о том, что не получили выплат, положенных за борьбу с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

Перед совещанием депутаты передали в региональный минздрав перечень проблемных вопросов, появившихся после общения с медработниками. И.о. министра Борис Александров проинформировал по каждому из них. В частности, он отметил, что большинство обращений работников отрасли связано с неправильной трактовкой постановлений.

В одном из них прописано, что выплаты стимулирующего характера положены работникам, контактирующим с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, и работающих с биоматериалом, зараженным коронавирусной инфекцией.

- Работники медучреждений трактуют по-своему и причисляют себя к группе риска, - сказал Борис Александров.

Проблему с недостаточным информированием и разъяснением нормативно-правовых актов отметила и представитель прокуратуры республики Наталья Рожицына. По ее словам, за два дня работы горячей линии поступило 95 звонков, которые касались именно доплат.

- Звонили из 19 медучреждений, лишь в шести по итогам проверки подтвердились нарушения, - подчеркнула Наталья Рожицына и рекомендовала активизировать разъяснительную работу.

На совещании парламентариев интересовали также вопросы страхования жизни и здоровья медработников на случай их заражения или смерти от коронавируса. Борис Александров ответил, что согласно законодательству республики установлены размер и порядок обязательного страхования медицинских работников, страхователем является медорганизация. Кроме того, Указом Президента предусмотрены дополнительные страховые гарантии врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

Зампредседателя Госсовета Валентина Жиделева предложила расширить перечень медработников, имеющих право на выплаты, включив в него, в частности, участковых терапевтов и медсестер. А депутат Марина Карельская предложила причислить к группе риска также работников непрофильных структур медорганизаций: бухгалтеров, финансистов и т.д., как это сделано для работников социальных учреждений.

От депутата Андрея Климушева поступило предложение не облагать налогом стимулирующие региональные доплаты за работу с коронавирусом. Также рекомендовали, чтобы доплаты санитаркам не входили в МРОТ, а начислялись отдельной строкой.

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