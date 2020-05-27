Приемная кампания в Коми 2020: особенности и сроки

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о сроках приемной кампании 2020. Главная особенность этого года – заявление в вузы абитуриенты могут подавать до сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба минобраза Коми

Сроки

Несмотря на изменения в графике проведения ЕГЭ принимать документы в вузы начнут уже в июне – сразу после того, как выпускники получат аттестаты об образовании и до начала сдачи единого государственного экзамена. Приемные комиссии будут работать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. Как только выпускник сдаст ЕГЭ, и его баллы внесут в базу. Приемной комиссии останется провести рейтингование и зачисление. Также уже в июне документы в вузы могут подавать выпускники средних профессиональных учреждений, бакалавриата и те, кто сдавали ЕГЭ в 2019 году и ранее.

Как подавать документы?

Документы в вузы в этом году абитуриенты будут подавать дистанционно: через информационные системы университетов или через сервис «Поступи онлайн». Как и раньше, есть возможность подать документы в пять вузов, и в каждом вузе – на три специальности по выбору.

Информацию о том, как подать документы через сервисы вуза можно найти на сайтах учебных заведений.

Очная подача документов будет возможна только в тех регионах, где ограничения в связи с распространением COVID-19 будут смягчены. При этом вузы обязаны информировать обо всех изменениях в режиме приемной кампании.

Дополнительные вступительные экзамены, в том числе в творческих вузах, будут также проходить в дистанционном формате.

Зачисление

Университеты не будут зачислять абитуриентов, пока все желающие не сдадут ЕГЭ. Если в связи с пандемией или по другим причинам выпускники не смогут сдать ЕГЭ в основные сроки проведения, тогда будут задействованы резервные дни в августе. Только после этого будет проводится зачисление в вузы.

Зачисление пройдет в сжатые сроки, но порядок останется тем же. Первым приказом зачисляются те, кто имеет льготы, квоты и тд. Далее – приказ, зачисляющий абитуриентов на 80 процентов бюджетных мест. И последний приказ – зачисление на оставшиеся 20 процентов мест. Таким образом, зачисление в вузы должно состояться в конце августа.

Поступающие могут получить дополнительную информацию в специально разработанном «Справочнике абитуриента».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьники Коми узнали даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Экзамены начнутся 29 июня (подробности)