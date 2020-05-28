В Сыктывкаре с начала режима самоизоляции подешевело жилье

За два месяца режима самоизоляции в стране жилье на вторичном рынке подешевело на 7,4 процента. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировав динамику цен на жилье с начала периода самоизоляции.

Эксперты установили, что в городах, где проживает порядка 100 тысяч жителей, цены на жилье упали на 7,4 процента. В крупных городах тенденция на подешевение жилья размываются. Так в регионах Северо-Запада на полпроцента подешевели квартиры в Сыктывкаре.

Самый же заметный рост цен зафиксирован в Находке (плюс 6,2 процента), Калининграде (плюс 6,5 процента) и в Махачкале (11,1 процента).

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