2020-05-28T16:48:57+03:00
Общество

В Сыктывкаре с начала режима самоизоляции подешевело жилье

К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Пока люди сидели дома, их квартиры резко подешевелиПока люди сидели дома, их квартиры резко подешевелиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

За два месяца режима самоизоляции в стране жилье на вторичном рынке подешевело на 7,4 процента. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировав динамику цен на жилье с начала периода самоизоляции.

Эксперты установили, что в городах, где проживает порядка 100 тысяч жителей, цены на жилье упали на 7,4 процента. В крупных городах тенденция на подешевение жилья размываются. Так в регионах Северо-Запада на полпроцента подешевели квартиры в Сыктывкаре.

Самый же заметный рост цен зафиксирован в Находке (плюс 6,2 процента), Калининграде (плюс 6,5 процента) и в Махачкале (11,1 процента).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми запретили устраивать обсерваторы для вахтовиков в жилых домах

Изменения в указе о режиме повышенной готовности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не жалели женщин и детей: в Оренбурге задержали подозреваемых в трех громких убийствах
Неуловимые киллеры жестоко расправлялись с жертвами и всегда выходили сухими из воды. До недавнего времени никто не подозревал, что за чередой убийств стоят одни и те же люди
Поздравления с Днем защиты детей 2020
С приходом солнечного лета мы все отмечаем главный детский праздник — День защиты детей. В 2020 году он традиционно проходит 1 июня. Поспешите поздравить дорогих детей красивыми стихами, доброй прозой и пусть они знают, как сильно вы их любите!
Новости 24