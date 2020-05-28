Работники Республиканской инфекционной больницы записали видеообращение

Медработники Республиканской инфекционной больницы записали видеообращение. Люди жалуются на то, что им не выдают положенные за борьбу с коронавирусом выплаты.

Денис Полин работает во временном здании больницы. Он встречает «ковидных» больных, сопровождает их до отделения, передает их врачам, доставляет в реанимацию - мужчина непосредственно контактирует с инфицированными. Однако он и его коллеги получили только региональные выплаты. Федеральных стимулирующих им не выплатили, сославшись на то, что они только медперсонал.

- Недовольны санитары, которые работают в палатах и боксах, где лежат больные. В карантинной зоне также работают буфетчицы и «кислородчики». Им сказали, что они вообще ничего не получат, - сказал Денис Полин.

"Вы не медперсонал, а прочие работники". Видео из группы "Персонажи Сыктывкара".Республиканская инфекционная больница! Обращение сотрудников о нарушении их законных прав! Невыплаты федеральных надбавок "прочему персоналу".

Мужчина отметил, что работники обеспечены средствами защиты. Однако работников не всегда предупреждают о том, что они будут встречать больных коронавирусом.

- Региональные выплаты оплатили нам по часам. Хотелось бы справедливости, надеемся, что нам выплатят федеральные деньги. Отправили претензию главному врачу, ждем ответ, - резюмировал Денис Полин.

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