2020-05-29T16:30:50+03:00
Общество

Названа дата открытия парных в Сыктывкаре: какие бани готовы к приему посетителей

Посещение только по предварительной записи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Любители бани на седьмом небе от счастьяЛюбители бани на седьмом небе от счастьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Коми с 29 мая разрешена работа сферы услуг – парикмахерских, салонов красоты, ремонта одежды и обуви, прачечных, химчисток, бань и саун. Жители Сыктывкара, которые соскучились по парилкам в общественных банях, уже завтра могут погреться и попариться с вениками. Правда, чтобы попасть в баню, нужна предварительная запись.

В бане №3 парные начнут работать уже в субботу, 30 мая. Однако пустят в заведение только тех, кто не полениться набрать номер бани и предварительно записаться. В бане №9, которая располагается в поселке Краснозатонский, парилки тоже готовы к приему посетителей уже завтра, но только по предварительной записи. В бане №8 в поселке Верхняя Максаковка парилки открыты уже завтра и, как вы уже успели выучить, записываться на сеанс нужно заранее. Не обрадовали только в самой посещаемой бане №4, куда на выходные стекалась вся столица Коми: в заведении сказали, что не будут работать до 16 июля «из-за отпуска».

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Врио поделился неплохой новостью (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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