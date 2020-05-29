Власти Воркуты просят снять карантин в городе

В четырех городах Коми Воркуте, Печоре, Усинске, Ухте больше месяца назад ввели карантин. Сейчас власти Воркуты просят снять его. Об этом сообщил мэр Игорь Гурьев.

Вчера на заседании республиканского штаба мэр заполярного города Игорь Гурьев предложил снять карантин в Воркуте. Причина — массовое прибытие родственников, которые приезжают в город на день-два и после забирают с собой детей на летний отдых. Если карантин не снять, прибывающим придется сидеть в самоизоляции две недели - в планы людей такая задержка явно не входит.

Врио главы Владимир Уйба предложение поддержал. Скорее всего, в ближайшее время в соответствующий указ внесут изменения.

Между тем, по последним данным в «столице мира» зарегистрировано 73 случая заражения.

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