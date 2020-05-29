2020-05-29T18:17:33+03:00
Общество

Снег в Воркуте предложили убирать с помощью военной техники

Только в марте пурга накрывала заполярный город 21 раз
Дарья ЮДИНА
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Уборка снега в Воркуте - большая проблемаУборка снега в Воркуте - большая проблема
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Снег в Воркуте предложили убирать с помощью военной техники. Такую идею на встрече с мэром Игорем Гурьевым выдвинул врио губернатора Владимир Уйба, передает пресс-служба главы Коми.

В разговоре мэр Воркуты Игорь Гурьев затронул проблему дефицита зимней специализированной техники. Зимой количество снега в муниципалитете ежемесячно превышало норму более чем на 86 процентов, а в марте составило 372 процента от нормы.

- В этом году снегоуборочная техника работала в круглосуточном режиме, только в марте у нас была 21 пурга. Большая часть техники работает ещё с 90-х годов прошлого века, запасные части и детали для неё уже не выпускаются. Мы неоднократно обращались в правительство республики, просили выделить субсидии на снегоуборочную технику. Прошу рассмотреть эту возможность, потому что для нас это очень проблемный вопрос, - пояснил Игорь Гурьев.

В ответ градоначальник получил неожиданное предложение.

- Есть новая техника у минобороны, которая стоит на консервации. Это в том числе и шнеки, установленные на УРАЛы, грейдеры, бульдозеры. Я считаю, что сейчас у республики нет финансовых возможностей закупать новую тяжёлую технику при наличии такого ресурса. Поэтому я переговорю с Русланом Хаджисмеловичем Цаликовым, первым заместителем Министра обороны, чтобы нам оказали такую поддержку, - сказал Владимир Уйба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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