Сыктывкарский врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в парикмахерской

С 29 мая в Коми возобновили работу парикмахерские и салоны красоты - радость для населения и дополнительные заботы для медработников. Врач-эксперт и известный блогер-медик # docsers Сергей Попов рассказал, как безопасно посещать салоны красоты и парикмахерские в условиях пандемии коронавируса.

Говорить о полном завершении эпидемии пока не приходится, считает врач. Ежедневные сводки о вновь выявленных случаях заражения вернулись к апрельским показателям. Правда, в большинстве новые случаи зафиксированы в северных территории республики. При этом и внутренняя, и внешняя миграция в Коми (хотя и ограниченная) имеет место быть.

Фото из личного архива Сергея Попова

- С другой стороны статистически доказано, что лёгкие и бессимптомные формы COVID-19 преобладают. Риск заражения коронавирусом в Сыктывкаре и других городах Коми, как бы «переболевших» новой инфекцией, по-прежнему сохраняется. В Интернете широко обсуждался случай заболевания COVID–19 более 20 человек одновременно после посещения парикмахерской на Белгородчине. Всё просто - никто не использовал средства защиты, - говорит доктор.

Между тем в ситуации, когда обе стороны пребывают в масках, риск заражения чрезвычайно мал - не более 1,5%. Если при этом соблюдать и другие меры предосторожности (перчатки или антисептик для рук, дезинфекция инструментария и рабочих поверхностей, уборка и проветривание помещений), то риск и вовсе сводится к нулю.

- Предлагаю использовать многоразовые маски, в текущей ситуации они более надёжны. Тому, что сейчас появилось в массовой продаже под видом одноразовых медицинских масок, лично я не очень-то доверяю. Многоразовые маски можно использовать до четырех часов, пока они не повлажнеют. После проглаживания горячим утюгом (термическая стерилизация) их можно использовать вновь. В конце дня или после смены обязательно постирать, высушить и погладить, и маска опять в строю! - делится советами Сергей Попов.

Врач говорит, что одноразовые медицинские маски больше двух часов не выдерживают: после этого срока они сами становятся источником заражения и, конечно, повторному использованию не подлежат.

- Всем работникам сферы услуг настоятельно рекомендую использовать защитный головной экран. Он также способен значительно снизить риск заражения. В маникюрных салонах использование масок, а также экранов и других средств защиты должно использоваться и вне периодов эпидемии. Единственное, что нужно делать чаще - проводить дезинфекцию рабочих поверхностей и проветривать помещение, - говорит врач.

Обычно дезинфекцию поверхностей или уборку с дезсредствами проводят каждые два часа. Руки следует мыть или обрабатывать антисептиком (даже в перчатках) после каждого клиента. Если клиент или сотрудник чихнул и кашлянул, то не лишним будет провести обе процедуры дополнительно, а особенно, если кто-то из сторон был без маски. Количество людей, включая персонал, не должно быть больше 2 человек на 2 квадратных метра.

- Правила несложные. Соблюдая их, риск заражения можно свести к минимальному, подытожил врач.

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