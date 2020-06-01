В Эжве подростка госпитализировали после столкновения двух отечественных авто

В Эжве водитель «Жигули» не уступил дорогу другому отечественному авто. Автолюбитель поплатился за несоблюдение правил дорожного движения столкновением и госпитализацией юной пассажирки. Подробностями аварии поделились в отделении пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Сегодня, 1 июня, в 8.55 водитель 1978 года рождения за рулем ВАЗ -2107 двигался по проспекту Бумажников со стороны улицы Весенней в направлении улицы Славы. На перекрёстке улицы Славы и проспекта Бумажников он выполнял маневр левого поворота на улицу Славы в направлении Емвальской, но не пропустил и врезался в «Лада Гранта» под управлением водителя 1996 года рождения.

В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗ -2107 - подросток 2003 года рождения. Несмотря на то, что девочка была пристегнута, при столкновении она получила тупую травму живота, ее госпитализировали. Водитель «Жигули» имеет 10-летний стаж вождения, за последний год его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

Фото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

Фото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

Фото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

Фото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

Фото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

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