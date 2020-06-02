Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 2 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 41 человека
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 1 июня в России 8 863 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 41 новый случай.
Сейчас в республике 1 393 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 24 пациента. Число выздоровевших достигло 748 человек.
Скрин с сайта стопкоронавирус.рф
Кстати, власти Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу, стартовавший 29 мая. Об этом сообщает врио главы республики Владимира Уйбу: по его словам, жители пренебрежительно относятся к санитарным нормам, что привело к очередному скачку инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU